"Mais silencioso e mais limpo": aeroporto de Amesterdão quer acabar com jatos privados até 2026

O aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, quer deixar de receber jatos privados o mais tardar a partir de 2026, entre outras restrições a implementar na aerogare por razões de sustentabilidade ambiental.



O aeroporto da capital dos Países Baixos - o 4.º aeroporto europeu mais movimentado, de acordo com a OAG - anunciou que vai adoptar um conjunto de medidas que o tornarão “mais silencioso, mais limpo, e melhor”, anunciou em comunicado a empresa gestora da aerogare, maioritariamente detida pelo estado dos Países Baixos.

Uma delas é o fim dos jatos privados, “que causam uma quantidade desproporcionada de ruído e de emissões de CO2 por passageiro", a rondar as “vinte vezes mais em comparação com um voo comercial”.

“Entre 30% a 50% dos voos destes jatos privados são rumo a destinos de férias como Ibiza, Cannes, e Innsbruck”, existindo já na aviação comercial “suficientes serviços disponíveis para os destinos mais populares dos jatos privados.”

As medidas incluem o fim das descolagens entre a meia-noite e as 6h, e das aterragens entre a meia-noite e as 5h, o que vai significar uma redução de 10 mil voos noturnos por ano; e vai “adoptar uma abordagem mais estrita no que toca a aviões mais ruidosos, endurecendo gradualmente as regras já existentes para os aparelhos que têm permissão para descolar e aterrar em Schiphol”, explica.