TAP pode usar €440 milhões de prejuízos passados para poupar em impostos no futuro (mesmo que seja privada)

A TAP tem ainda por usar cerca de 440 milhões de euros de prejuízos passados que registou e que, devido a regras implementadas pelo Governo este ano, poderão vir a ser usados em descontos na fatura fiscal nos próximos anos.

Na prática, são 440 milhões de euros que podem abrilhantar as contas dos próximos anos, engordando os lucros com a redução da fatura com os impostos. Em causa está o fim do limite temporal para utilizar prejuízos fiscais, decidido no Orçamento do Estado para 2023, o que permite que seja registado neste momento um conjunto de ativos por impostos diferidos – ou seja, uma componente que “engorda” o atual ativo porque, no futuro, pode ser utilizado para desconto nos impostos.

Foi já isso que aconteceu em 2022, quando a TAP registou lucros de 65,6 milhões de euros, dos quais 31 milhões de euros deveram-se ao impacto positivo desse crédito fiscal. À deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Gonçalo Pires garantiu que “nunca” falou com o Governo em 2022 para que o Orçamento do Estado para este ano retirasse o limite temporal à utilização desses prejuízos fiscais passados para o futuro, e que isso fosse benéfico para a TAP.