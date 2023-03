Arranca a CPI da TAP: na saída de Alexandra Reis a palavra "acordo" andou na boca de toda a gente, da gestão ao Governo

Não era segredo para nenhum dos intervenientes no processo de saída de Alexandra Reis da administração da TAP, no final de fevereiro de 2022, com uma indemnização de 500 mil euros, que esta deixaria a administração na sequência de um "acordo" negociado entre as partes. A informação sobre o acordo de saída de Alexandra Reis da comissão executiva da companhia circulou por email entre a presidente executiva da TAP, a sociedade de advogados SRS e o Governo.

Estavam a par do enquadramento jurídico que serviria de base à saída de Alexandra Reis a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, o então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, e a chefe de gabinete do ministro Pedro Nunes Santos, Maria Araújo, jurista. Não seria uma renúncia, como foi então comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e referenciado nos documentos oficiais de contas da companhia, mas sim uma saída assente num acordo.