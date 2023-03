TAP: Alexandra Reis colocou à lugar disposição depois da saída de Pedrosa, mas queria continuar

Quando Humberto Pedrosa saiu definitivamente do capital da TAP, no final de dezembro de 2021, na sequência do regresso de 100% do capital às mãos do Estado, através de aumentos de capital que Humberto Pedrosa, não acompanhou, Alexandra Reis que tinha sido nomeada para o cargo pelo empresário, colocou o seu lugar à disposição do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Fê-lo através de um email enviado a 29 de dezembro.

O ato de Alexandra Reis foi entendido no Ministério das Infraestruturas como um formalismo, comum nas situações como aquela em que se encontrava então administradora da TAP. Alexandra Reis tinha sido nomeada para o cargo por Humberto Pedrosa, enquanto acionista privado da TAP, e a gestora considerou que com a saída do acionista da empresa deveria submeter a sua permanência na comissão executiva da TAP à vontade da tutela e do acionista único, o Estado.

Na mesma altura, a 31 de dezembro, José Manuel Silva Rodrigues renunciou ao seu mandato o representante de Pedrosa no conselho de administração da TAP.