Governo afasta CEO e presidente da TAP após detetar "deficiências graves" na relação com o Estado

A administração da TAP vai sair de funções. Manuel Beja, presidente da administração, e Christine Ourmières-Widener, presidente executiva, foram afastados por justa causa, avançou Fernando Medina, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, 6 de março, ao lado do ministro das Infraestruturas, João Galamba. O Governo decidiu a exoneração dos dois responsáveis, sendo que Fernando Medina afirmou que ela será por “justa causa” – para evitar a necessidade de indemnizações (o que poderá sempre ser contestado em tribunal pelos visados, se assim o entenderem). “Assistirá sempre a cada um o direito de discordar da opção do Governo, é isso que faz o Estado Democrático”, respondeu Medina aos jornalistas quando questionado. Não há direitos a indemnização, segundo garantiu o ministro das Finanças. Virar de página não afeta Medina A decisão foi tomada para “impor um virar de página na gestão da empresa” TAP, que Medina considerou necessária agora que foi divulgado o relatório final da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que se debruçou sobre a legalidade da saída da ex-administradora Alexandra Reis da TAP, em fevereiro. O relatório da IGF relativo à avaliação do processo de cessação de funções das empresas do Grupo TAP de Alexandra Reis. “A avaliação da IGF que ficará integralmente disponível ao público conclui pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro” para a saída de Alexandra Reis. Segundo Medina, há “implicações no controlo da legalidade” e a nível de governo de sociedade, sobretudo porque há “deficiências graves na relação com o acionista”. Contudo, o “virar de página” não envolve o ministro, que considera que as conclusões políticas a retirar do caso já estão sanadas. Medina recusa ser um dos rostos da polémica, defendendo que não fazia parte do Governo quando se deu o afastamento da administradora da TAP, em fevereiro, e que fez tudo para sanar a situação, quando a indemnização foi noticiada. Não cai toda a administração Fernando Medina anunciou que vai enviar ao Tribunal de Contas todo o relatório da IGF, para apuramento de “eventuais responsabilidades financeiras dos administradores envolvidos”, sem especificar que responsabilidades poderão ser essas. Ao mesmo tempo, vai mandatar a TAP para recuperar os 450 mil euros pagos “indevidamente” a Alexandra Reis para sair da empresa. Apesar de caírem o presidente da administração e a presidente executiva por decisão do acionista, o resto da administração não vai sair, pelo menos por agora, confirmou João Galamba, ministro das Infraestruturas, ainda que dizendo que “alguns ajustamentos poderão existir”. Para já, é certo que agora um novo presidente - que vai acumular a liderança do conselho de administração e da comissão executiva -, Luís Rodrigues, até aqui da SATA.

PATRICIA DE MELO MOREIRA

IGF apresenta conclusões, CMVM ainda em espera Aquando da explosão da polémica, com uma notícia do Correio da Manhã a dar conta dos 500 mil euros de indemnização atribuída a Alexandra Reis pela TAP, tanto Fernando Medina como o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, remeteram o caso para a IGF e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). As conclusões da IGF foram divulgadas antes de se iniciarem as audições da comissão parlamentar de inquérito à TAP, que já começou os trabalhos, mas ainda sem auscultar os protagonistas. Já a CMVM está ainda a avaliar eventuais consequências contraordenacionais pela atuação da TAP devido à informação que fora transmitida aquando da saída de funções de Alexandra Reis, não havendo datas.