Jornada Mundial da Juventude: TAP vai ser a companhia "parceira de transporte aéreo" do evento

A TAP vai ser a companhia "parceira de transporte aéreo" oficial da Jornada Mundial da Juventude com o objetivo de mobilizar um maior número de jovens peregrinos de todos os continentes, foi anunciado esta sexta-feira, 17 de fevereiro..

A TAP Air Portugal e a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) assinaram esta sexta-feira um acordo de parceria que torna a companhia "parceira de transporte aéreo" oficial do evento, que vai decorrer em agosto em Lisboa, tendo em vista "facilitar a participação de peregrinos no maior encontro internacional de jovens com o Papa Francisco", referem as duas entidades, em comunicado.

Com esta colaboração, a TAP Air Portugal irá atribuir aos peregrinos condições de viagem vantajosas nos voos operados pela companhia que aterrem ou descolem dos aeroportos de Lisboa e Porto até 10 dias antes ou depois do início da JMJ, segundo o protocolo.

Citado no comunicado, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, afirma que "a parceria com a TAP Air Portugal é importante para mobilizar e facilitar a participação de jovens de outros continentes para a JMJ, permitindo-lhes que se possam deslocar até ao país para testemunharem e viverem este grande encontro internacional".

Por sua vez, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, considera que "desde a sua fundação, há praticamente 78 anos, a TAP está associada aos maiores acontecimentos da história de Portugal", sendo por isso "incontornável que a TAP seja parceira deste evento com repercussão global".

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco e sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.