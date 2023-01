Greve dos tripulantes da TAP foi desconvocada

Foi praticamente até ao limite, mas greve dos tripulantes da TAP, que estava prevista para o período entre 25 e 31 de janeiro, foi desconvocada esta segunda-feira, após Assembleia Geral de Emergência do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

“O derradeiro esforça” da administração da TAP para encontrar um acordo que merecesse a aprovação dos tripulantes, colocou fim ao braço de ferro. A votação foi maioritariamente a favor da desconvocação da greve, com 654 votos a favor, 301 contra e 20 abstenções.

O sindicato retomou esta segunda-feira a Assembeliea Geral para analisar a mais recente proposta do conselho de administração da TAP. No domingo, a comissão executiva da TAP congratulou-se “com o avanço construtivo e muito significativo nas conversas tidas com o SNPVAC nas últimas 24 horas”. O presidente do sindicato, Ricardo Penarróias, citado pela Lusa, reconheceu que o acordo teve melhorias. A anterior versão do acordo satisfazia 12 de 14 pontos.

Se o SNPVAC avançasse com mais sete dias de greve, seria a segunda paralisação em menos de dois meses. Uma decisão que já estava a criar algum incómodo junto dos outros sindicatos, sabe o Expresso. É que a greve de sete dias poria em causa o objetivo da administração de canalizar os custos que esta teria, no valor de 48 milhões de euros, para atenuar os cortes nos salários dos trabalhadores da companhia em 2023..

A TAP previa que esta greve levasse ao cancelamento de 1316 voos e afetasse 156 mil passageiros, o que levaria a um custo total direto de 48 milhões de euros. O anúncio da greve já teve, no entanto, custos para empresa, uma vez que desviou passageiros para outras companhias.

Notícia em atualização