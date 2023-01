TAP "congratula-se" com cancelamento da greve e assegura que operação decorrerá com normalidade

O cancelamento da greve de sete dias marcada pelo sindicato dos tripulantes de cabina, entre 25 e 31 de janeiro, foi celebrada pela companhia, que já veio garantir que nos próximos dias tudo decorrerá dentro da normalidade. "A operação da TAP mantém-se sem qualquer alteração, todos os compromissos assumidos com os nossos clientes serão respeitados, numa demonstração inequívoca de que todos os seus profissionais estão fortemente empenhados na defesa e desenvolvimento" da companhia, diz a empresa, em comunicado enviado às redações.



"A TAP congratula-se com a decisão de cancelamento da greve de tripulantes de cabina, tomada em Assembleia Geral do SNPVAC, que vai permitir que a companhia cumpra todas as expectativas criadas aos passageiros que confiaram na TAP para realizar as suas viagens", explica a transportadora liderada por Christine Ourmière-Widener.

E explica que "esta decisão conduz a uma nova etapa na vida da TAP, reabrindo a negociação do novo Acordo de Empresa, juntando agora todos os sindicatos representativos dos trabalhadores da TAP, na busca de um equilíbrio que permita cumprir os termos do plano de reestruturação".

A Comissão Executiva da TAP afirma ainda que !empenhou-se totalmente nas negociações com o SNPVAC, de forma que este desfecho fosse possível, e vai manter esta abertura e diálogo com todas as estruturas representantes dos trabalhadores".