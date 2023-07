Emprego: economia portuguesa é a que mais perde com a tecnologia na Europa

Há muito que os impactos da evolução tecnológica e da automação de tarefas criam receios aos trabalhadores, que temem destruição de empregos e aumento do desemprego. E os estudos que foram sendo produzidos nem sempre têm resultados concordantes, ora alimentando, ora minimizando estes temores. Porém, uma nova investigação publicada recentemente pelo Banco Central Europeu (BCE) — “New Technologies and Jobs in Europe” — concluiu que o impacto no mercado de trabalho é diferenciado consoante o tipo de inovação tecnológica em causa. Partindo da análise aos dados empíricos de 16 países europeus, entre 2011 e 2019, o estudo mostra um impacto positivo da inteligência artificial (IA) no emprego. Já no que toca à adoção de software, em termos agregados, o impacto é nulo, mas é negativo em Portugal.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler