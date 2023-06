Número de inscritos nos centros de emprego volta a cair em maio, para 285 mil

O desemprego registado, medido pelo número de inscritos nos centros de emprego nacionais, voltou a recuar em maio. É o quarto mês consecutivo de redução e terminou com 285.855 desempregados registados nos serviços públicos de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), mostram os dados divulgados esta terça-feira. O número de novas inscrições realizadas ao longo do mês é, contudo, superior ao registado em abril deste ano e também ao do mês homólogo de 2022.

É uma redução tanto em cadeia, como homóloga, ou seja, na comparação com o mês anterior e com o mesmo mês de 2022. Em maio estavam inscritas no IEFP 285.855 pessoas, menos 3,2% (-9.567 pessoas em termos absolutos) quando comparado com o mês anterior e menos 3,6% (-10.539 pessoas) face ao nível observado em maio do ano passado. O número é, segundo uma nota enviada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o valor mais baixo de sempre registado neste mês do ano.

Desemprego jovem recua 5,8%

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-10.898), os que procuram novo emprego (-9.519) e os inscritos há 12 meses ou mais (-31.784)”, sinaliza a nota do IEFP que acompanha os indicadores.

O número de jovens desempregados inscritos no IEFP (30.011 pessoas) registou também uma nova descida em cadeia, com uma diminuição de 5,8% (-1.861 pessoas) face a abril deste ano.

Já o desemprego de longa duração (pessoas que se encontram nesta situação há 12 ou mais meses) abrangeu 116.729 pessoas, registando também uma diminuição em cadeia de 2,5% (-2.871 pessoas) e de 21,8% face ao nível registado em maio de 2022 (-31.784 pessoas).

Madeira lidera redução do desemprego registado

A desagregação regional dos dados mostra que, no mês de maio, com exceção do Alentejo (+2,8%) e do Centro (+1,0%), o desemprego diminuiu, em termos homólogos, com destaque para as regiões autónomas da Madeira (-28,4%) e dos Açores (-12,8%) e do Algarve (-12,9%). Na comparação em cadeia (ou seja, com o mês anterior), as regiões apresentaram decréscimos no desemprego, sendo a maior variação na região do Algarve(-15,9%).

No mês de maio, os grupos profissionais de desempregados registados no continente mais representativos eram os “trabalhadores não qualificados (27,1%), seguindo-se os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” (20,1%), o "Pessoal administrativo"(12,0%) e os "especialistas das atividades intelectuais e científicas"(10,2%).

A comparação com maio de 2022, excluindo os grupos com pouca representatividade no desemprego registado, mostra que quase todos os grupos apresentaram uma redução, com destaque para os "especialistas das atividades intelectuais e científicas “ (-5,2%), os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” (-4,2%) e os ”trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices"(-3,4%).

No final do mês passado, ficaram por preencher nos serviços de emprego de todo o país 16.943 ofertas, número corresponde a uma diminuição anual de 22,6% (-4.948) e a um aumento face ao mês anterior de 9,5% (+1.475) das ofertas em ficheiro. No mesmo mês, inscreveram-se nos centros de emprego 42.485 desempregados, mais 5.415 (14,6%) do que em maio de 2022, e mais 5.350 (+14,4%) do que em abril deste ano. Já no que respeita às ofertas de emprego recebidas ao longo do mês, totalizaram 12.760 em todo o país, uma redução de 16,2% face ao mês homólogo de 2022, mas um aumento de 45,3% na comparação com abril deste ano,