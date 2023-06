Teste à semana de 4 dias arranca esta segunda-feira, mas só com mil trabalhadores

Menos robusta dos que as previsões iniciais, a experiência-piloto para testar a semana de trabalho de quatro dias em Portugal, nas empresas do sector privado, chega ao terreno esta segunda-feira, 5 de junho, abrangendo apenas mil trabalhadores. Ou seja, menos 19 mil do que os inicialmente anunciados. Mais de 90 empresas manifestaram interesse em participar no projeto-piloto, fase inicial. Só 46 passaram à segunda fase e dessas, 39 vão testar o modelo nos próximos seis meses, segundo os dados fornecidos ao Expresso pelo Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social.