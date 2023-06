Contratos coletivos com teletrabalho triplicaram em 2022

Em 2022, foram assinadas 240 convenções coletivas de trabalho, dessas, 27 enquadram o teletrabalho, número que contrasta com os seis acordos assinados em 2021 onde era possível encontrar referências ao tema. Os dados constam do relatório anual sobre negociação coletiva em 2022, elaborado pelo Centro das Relações Laborais (CRL) e divulgado esta semana. O CRL relaciona a “dinâmica considerável” registada na contratação coletiva ao longo do ano passado com as alterações legislativas que vinham sendo negociadas. Mas, no que respeita ao teletrabalho, apenas 10 acordos em 27 enquadram questões críticas como o pagamento de despesas, apoios ou equipamentos e subsídio de refeição.