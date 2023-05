Taxa de desemprego cai para 6,8% em abril

Em abril a taxa de desemprego em Portugal terá descido para 6,8% face aos 7% registados em março, mostra a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quarta-feira.

Segundo o gabinete estatístico, em abril estavam 357 mil pessoas desempregadas, um recuo superior a 10.000 em relação a março (368,5 mil), ou uma redução de 3,1%. No entanto, representa um aumento face a abril do ano passado (mais 15,9%).

Em abril a população empregada em Portugal caiu 0,1% face a março, mas cresceu 0,7% face a abril de 2022, atingindo os 4,913 milhões de pessoas. A tendência é a mesma na população ativa: caiu 0,3% face a março e aumentou 1,2% face ao mês homólogo - para 5,270 milhões de pessoas.

Pelo contrário, a população inativa registou uma subida mensal (0,6%) e uma queda face a abril do ano passado (2,3%), para 2,415 milhões.

O INE destaca ainda a a subutilização do trabalho, que no mês em análise abrangeu 658,3 mil pessoas, número inferior ao do mês anterior (cerca de 662 mil), mas superior ao do período homólogo (608,6 mil). Assim, a taxa de subutilização do trabalho foi de 12,1%, segundo a estimativa, o que significa que terá descido 0,1 pontos percentuais face a março e subido 0,7 pontos percentuais face a abril do ano passado.