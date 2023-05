Taxa de desemprego manteve-se em 6,9% em março

Em março a taxa de desemprego em Portugal permaneceu nos 6,9%, segundo indica a estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta terça-feira.

De acordo com o gabinete estatístico, em março estavam 362,5 mil pessoas desempregadas, quase menos 1000 que em fevereiro (363,8 mil), ou uma redução de 0,3%. No entanto, representa um aumento de 21,3% face a março do ano passado.

De notar que a estimativa de fevereiro foi revista em alta. Inicialmente, o INE indicara que estavam 362,8 mil pessoas desempregadas e que a taxa de desemprego se fixara em 6,8%. Afinal, a taxa de fevereiro situou-se nos 6,9% - a mesma que em março.

Quanto à população empregada, em março registou uma variação quase nula face a fevereiro, tendo fixado-se em 4,9 milhões de pessoas. Contudo, representa um aumento de 0,4% face a março de 2022.

Também a população ativa se manteve praticamente inalterada, nos 5,2 milhões. Face ao mesmo mês do ano passado a população ativa cresceu 1,6%.

O mesmo se verificou na população inativa, com uma variação praticamente nula, fixando-se nos 2,4 milhões. Em relação a março houve um crescimento de 2,4%.

O INE destaca ainda a subutilização do trabalho, que no mês em análise abrangeu 657,5 mil pessoas, número superior ao do mês anterior (mais 1200 pessoas) e ao do mês homólogo (mais 55,2 mil pessoas). Assim, a taxa de subutilização do trabalho foi de 12,1%, segundo a estimativa, o que significa que se manteve no mesmo valor que em fevereiro.

Relativamente ao desemprego jovem, em março a taxa subiu para 19,5% (o que compara com 19,2% em fevereiro, após uma revisão em alta). Mais precisamente, havia 73,7 mil jovens desempregados, menos 2200 que em fevereiro.

Por género, registou-se um recuo na taxa de desemprego das mulheres (de 7,2% para 7,1%) e nos homens a taxa manteve-se inalterada. Concretamente, estavam desempregados 174,7 mil homens e 187,8 mil mulheres em março deste ano.