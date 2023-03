Transparência salarial, limites à disparidade e sanções: Parlamento Europeu quer acabar com desigualdade de géneros

Neutralidade nos critérios de avaliação de desempenho e classificação de profissionais, nos processos de recrutamento e oportunidades de progressão, neutralidade também na designação dos cargos, sanções para empresas incumpridoras e indemnizações para trabalhadores alvo de discriminação. É esta a receita do Parlamento Europeu para eliminar as disparidades entre géneros nos salários e nas carreiras dos profissionais na Europa. As medidas foram aprovadas esta quarta-feira, serão ainda formalmente subscritas pelo Conselho Europeu, entrando em vigor 20 dias úteis após a publicação do texto final no Jornal Oficial da União Europeia.