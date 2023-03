Metade dos profissionais admite que teletrabalho limita a progressão e é entrave ao reconhecimento do desempenho

Há vantagens, mas também muita incerteza quanto aos impactos negativos do teletrabalho na carreira dos profissionais em Portugal. Metade (50%) dos trabalhadores considera que o trabalho remoto prejudica o reconhecimento do seu desempenho e o acesso a oportunidades de carreira ou promoção, enquanto 48% admite que não estar no escritório limita o seu desenvolvimento profissional.

As conclusões resultam do "Estudo sobre o teletrabalho e os seus desafios na nova conjuntura", coordenado pelo professor do ISCTE-IUL e antigo ministro socialista, Paulo Pedroso, a pedido da UGT e está, na tarde desta terça-feira, a ser apresentado na sede da intersindical.