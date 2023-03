Pacto junta 30 CEO para apoiar progressão de mulheres em cargos de liderança

As estatísticas não jogam a favor das mulheres. Seja a fonte dos dados a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Instituto Nacional de Estatística (INE), a investigação produzida nas universidades ou os vários estudos das grandes consultoras, as conclusões apontam na mesma direção: a crescente qualificação das mulheres ainda não se traduz numa presença igualitária na liderança das empresas.

Portugal é o país com a taxa de emprego mais elevada para mulheres entre os 20 e os 49 anos com filhos, mais de 80%, em comparação com a média europeia de 64,1%, conclui o estudo “Women Matter”, elaborado pela consultora McKinsey, e agora divulgado. Apesar desta boa notícia, as dinâmicas atuais parecem ainda não estar configuradas para o sucesso das mulheres no mundo empresarial já que, só 6% dos CEO (presidentes executivos) em Portugal são mulheres.

Para inverter esta estatística, duas ex-alunas da Nova SBE, Mafalda Rebordão e Sara Aguiar, atuais quadros da Google e da Amazon Web Services e mentoras do projeto Ponto Zero - focado em apoiar as novas gerações no caminho para a liderança -, estruturaram um programa de mentoria, denominado “C-Level Mentorship Academy”, que colocará 30 presidentes executivos a garantir acompanhamento e aconselhamento profissional a 30 jovens mulheres, com três a dez anos de carreira.

O projeto é apresentado esta quarta-feira, quando se assinala o Dia Internacional da Mulher, no âmbito do evento “We Can do Better” (Conseguimos fazer melhor), que organizam ao longo do dia na Nova SBE, em parceria com o Leadership for Impact Knowledge Center.