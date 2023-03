Patrões reuniram-se com Costa e saíram sem respostas, mas com muitas promessas

A expectativa das confederações patronais era que da reunião desta terça-feira com o primeiro-ministro António Costa saíssem com a garantia de que o Orçamento do Estado para 2024 traria medidas específicas para atenuar os efeitos das alterações à lei laboral na contabilidade das empresas. Mas o que trouxeram na prática foi um conjunto de promessas: a promessa de que execução do PRR será acelerada, bem como a dos fundos do Portugal Portugal 2030, a de que as medidas do acordo de rendimentos serão agilizadas e de que os descontos para o Fundo de Compensação do Trabalho serão suspensos em abril. No que toca à lei laboral, o Governo não recua nas alterações aprovadas, nem garante contrapartidas aos patrões.