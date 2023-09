Centeno recupera direito de voto na próxima reunião sobre juros (e já assume que o BCE pode estar a exagerar)

É um asterisco, mas faz alguma diferença. As atas das reuniões de política monetária do Conselho do Banco Central Europeu terminam com uma lista de nomes: os membros que decidem, quem os acompanha e quem é convidado. À frente de alguns segue um asterisco. Mário Centeno teve-o, no encontro que teve lugar em Frankfurt a 26 e 27 de julho deste ano, quando o BCE subiu mais uma vez a taxa de juro. Já não terá o asterisco no próximo encontro, no dia 14 de setembro.