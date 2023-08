Credora do Grupo Espírito Santo prestes a livrar-se de ação judicial de €750 milhões (e BES caiu há nove anos)

O Banco Espírito Santo (BES) caiu há nove anos (era 3 de agosto de 2014), depois da derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), e a luta pelos despojos deste universo ainda se faz, com destaque para três frentes: Portugal, Luxemburgo e Suíça. As liquidações têm-se demorado, têm sido alvo de críticas, há guerras entre elas e as reclamações de crédito são em muito superiores ao dinheiro que há para pagar. Mas há uma empresa portuguesa que vê agora um aspeto positivo no impasse.