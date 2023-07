Maioria dos bancos com aumentos de 4,5%: BCP, Montepio, CGD e CA de fora

Os sindicatos afetos à UGT, o MAIS, SBC e SBN, fecharam o acordo com as instituições de crédito (IC) subscritoras do sector bancário no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

O aumento alcançado ascende a 4,5% “em todas as tabelas e cláusulas de expressão pecuniária”, referem os sindicatos em comunicado conjunto.

O Santander, o BPI e o Novo Banco que tinham avançado com propostas de 4% sobem agora meio ponto percentual fechando desta forma as negociações.

Além destes bancos subscritores do ACT estão também o Haitong, o BBVA, o Banco do Brasil, a Credibom, o Bankinter e o Abanca.