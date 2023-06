Até onde vai o Banco Central Europeu subir os juros?

A pergunta que preo­cupa as famílias e as empresas continua sem resposta depois de dois dias e meio de fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra. Até onde e até quando vão subir as taxas diretoras do BCE continua a ser uma incógnita. Christine Lagarde, a presidente do banco, apenas antecipou que, na próxima reunião de 27 de julho em Frankfurt, o Conselho — onde se senta também Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal — deverá aprovar mais um aumento de 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual). Os juros poderão subir então para 4,25% na taxa diretora principal, um nível elevado similar ao de há 15 anos, em meados do ano da crise financeira mundial de 2008.