Banco do BCP na Polónia reforça provisões em mais 152 milhões de euros

Na informação ao mercado o Millennium Bank deu ainda nota de uma provisão adicional de 38 milhões de zlótis, ou cerca de 8,5 milhões de euros, relativa a riscos legais na carteira do Euro Bank, embora o banco do BCP na Polónia sublinhe que esta carteira não tem impacto nos resultados do primeiro semestre.

No primeiro trimestre a provisão ascendeu a 820 milhões de zlótis, o equivalente a 175 milhões de euros para cobrir riscos legais e ajustes à metodologia do cálculo das provisões e potenciais perdas.

Nos dois trimestres do corrente ano, as provisões ascendem a 336 milhões de euros, ou seja, 1,5 mil milhões de zlótis.

O comunicado do Millennium Bank sublinha que depois de no primeiro trimestre ter sido constituída uma provisão para estes créditos, soma-se agora uma segunda provisão que irá impactar os resultados do segundo trimestre.

O banco do BCP na Polónia anunciou a constituição de mais uma provisão nos resultados preliminares do segundo trimestre de 680 milhões de zlótis, ou seja, 152,5 milhões de euros, para cobrir riscos legais face às hipotecas em francos suíços.

Recorde-se que no primeiro trimestre o banco polaco do qual o BCP tem 50,1% registou um lucro de 54 milhões de euros, quando no mesmo trimestre de 2022 tinha tido um prejuízo de 26,4 milhões de euros.

No mesmo comunicado o Millennium Bank refere que estas provisões adicionais não comprometem a capacidade do banco de continuar a apresentar resultados positivos. “O conselho de administração espera que o banco apresente um resultado líquido positivo no segundo trimestre de 2023 e consequentemente um resultado líquido positivo no primeiro semestre de 2023”.

E adianta ainda que “o valor final das provisões para riscos legais nos resultados financeiros do segundo trimestre de 2023 e primeiro semestre de 2023 será divulgado no relatório do primeiro semestre agendado para 26 de julho de 2023”.