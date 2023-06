Pressão para venda do EuroBic aumenta

A pressão para que a venda do EuroBic se concretize em breve está a aumentar. É nela que estão depositadas as esperanças de o banco conseguir cumprir as exigências de regulação que vão ser impostas a partir de 2024 e que, neste momento, não respeita.

O Abanca continua a ser apontado pelo EuroBic como a única entidade bancária com que os seus acionistas, com Isabel dos Santos e o seu sócio Fernando Teles com posições maioritárias, negoceiam a alienação. Pelo menos é nisso que crê o banco português. “Presentemente, o processo de alienação envolve apenas o grupo bancário Abanca”, indica o relatório e contas referente ao ano passado.