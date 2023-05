Lucros da CGD duplicam para €285 milhões no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses de 2023 o resultado líquido do banco público cresceu 96%, para os 285 milhões de euros. Portugal contribuiu com 232 milhões e o negocio internacional com 53 milhões de euros.

Para isso contribuiu o aumento da margem financeira - a diferença entre os juros cobrados no credito e os juros pagos nos depósitos. Em termos consolidados a margem cresceu 129,4%.

No negócio bancário em Portugal a margem financeira cresceu de 200,7 milhões de euros nos primeiros três meses em 2022 para 575 milhões em igual período de 2023. Para isso contribui o aumento das taxas de juro com especial significado dos juros indexados às Euribor no crédito à habitação.

A CGD liderada por Paulo Macedo constitui mais imparidades e provisões: no primeiro trimestre aumentaram 122 milhões de euros euros, 46 milhões das quais para riscos de crédito e 56 milhões para o programa de reestruturação.

O banco público registou uma rentabilidade de 13,1% , muito acima do custo do capital cujo referencial é de 10%.

Crédito e recursos totais recuam, comissões sobem

O crédito concedido em Portugal cai marginalmente 0,1% para 45,5 mil milhões de euros.

No que toca aos recursos totais (que incluem depósitos de clientes, fundos de investimento, seguros financeiros detidos por clientes) registou-se uma descida de 4,3% em termos consolidados para 94 mil milhões de euros. Em Portugal a queda de recursos foi de 4,6% acompanhando a mesma evolução.

As comissões cobradas cresceram 2% para 149 milhões de euros em termos consolidados. Já em Portugal o crescimento foi de 3% de 116 milhões para 120 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, Paulo Macedo confirmou o valor do dividendo a entregar ao Estado: 352 milhões de euros, "acrescido do valor que tiver a sede da Caixa", o que deverá duplicar" este valor.

Na sua intervenção inicial referiu também o facto de o banco ver "reduzidas as exigências de capital". E lembrou "o aumento de capital de 682 milhões de euros por incorporação de reservas". Mostrou-se ainda satisfeito pelo facto de o rácio de NLP (malparado) líquido de imparidades estar nos 0%, acima da média nacional e europeia".