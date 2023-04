Bankinter diz que número de pedidos de reestruturação de crédito à habitação em Portugal "não é relevante"

A operação do Bankinter em Portugal nos primeiros três meses do ano teve um contributo forte para os resultados do grupo. O lucro consolidado do Bankinter ascendeu a 185 milhões de euros, para os quais a sucursal portuguesa contribuiu com 43 milhões antes de impostos.

E a presidente do banco espanhol, Maria Dolores Dancausa reconheceu esta quinta-feira a importância da operação portuguesa. “Portugal sempre supera o plano de negócios. Estamos satisfeitos”, declarou na conferência de imprensa de apresentação de resultados.

Na mesma ocasião, o diretor financeiro do Bankinter, Jacobo Díaz, desvalorizou o número de pedidos de reestruturação de crédito à habitação em Portugal, classificando-o como pouco relevante em proporção da carteira de contratos do Bankinter.

Nas contas apresentadas com maior detalhe, a sucursal do Bankinter em Portugal passou de um contributo de 16 milhões de euros antes de impostos para 43 milhões.

A margem financeira subiu 114%, de 26 milhões para 56 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, muito embora os custos tenham subido de 21 milhões para 23 milhões (mais 8%) no período em análise.

No que diz respeito às provisões também se verificou um aumento de 4 milhões para 6 milhões de euros.

Em Portugal a carteira de crédito ascendeu a 8,4 mil milhões de euros, incluindo 5,9 mil milhões na banca de particulares e 2,5 mil milhões na banca de empresas, com crescimentos anuais de 16% e 20% , respetivamente.

Os recursos de clientes cresceram 5% em termos anuais, para 6,6 mil milhões de euros, e os fundos fora de balanço, como fundos de investimento, ascenderam a 3,9 mil milhões, representando uma queda de 6% também a nível anual.