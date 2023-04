UBS prevê despedir 36 mil trabalhadores após fusão com Credit Suisse

O banco suíço UBS deverá despedir cerca de 36 mil trabalhadores como consequência da integração do Credit Suisse na sua estrutura, o equivalente a 30% do número total de funcionários que os dois bancos tinham no final do ano passado.

De acordo com as fontes do jornal suíço SonntagsZeitung, citado pela agência Bloomberg, o UBS deverá eliminar 11 mil posições nas operações na Suíça, e 25 mil cargos no resto do mundo.



Os empregos que serão eliminados constituem cerca de 30% do quadro de pessoal das instituições bancárias, que empregavam, no total, 125 mil trabalhadores no final de 2022.



O Credit Suisse, antes da fusão, tinha já em curso um programa de reestruturação que implicava o despedimento de 9 mil trabalhadores.



Depois da apressada fusão com o Credit Suisse patrocinada pelas autoridades helvéticas em março para evitar uma crise generalizada de confiança no setor bancário, o UBS anunciou oficialmente que não tinha ainda estimativas em relação ao número de trabalhadores de que iria prescindir. O UBS não quis comentar à Bloomberg a notícia.



O banco, entretanto, está a lidar já com uma fuga de quadros que estão a ser contratados por instituições rivais, numa fuga de talento que é considerada internamente como perigosa para as perspetivas futuras do UBS, segundo a Bloomberg.