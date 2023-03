Créditos a empresas caem pelo segundo mês, o que não acontecia há quatro anos

O crédito a empresas em Portugal caiu em fevereiro pelo segundo mês consecutivo, um ciclo negativo que não se verificava desde os primeiros meses de 2019, há quatro anos, contam os dados publicados pelo Banco de Portugal esta segunda-feira, 27 de março.

“No final de fevereiro de 2023, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas era de 74,5 mil milhões de euros, menos 0,3 mil milhões de euros do que no final de janeiro. Esta evolução corresponde a uma taxa de variação anual de -0,4%. Fevereiro foi, assim, o segundo mês consecutivo em que esta taxa apresenta valores negativos (-0,1% em janeiro)”, indica o destaque divulgado pela autoridade bancária.

Se nos dois últimos meses a taxa de variação anual é negativa, a verdade é que nos seis meses anteriores o crescimento já tinha registado um abrandamento. Afasta-se assim do recente máximo de uma década, de quase 77 mil milhões de euros de empréstimos às empresas (impulsionado pelos empréstimos com garantias estatais do combate à pandemia de covid-19), e ainda mais dos quase 120 mil milhões de euros dados a empresas até 2010, antes da crise da dívida soberana (de que o excesso de endividamento foi uma das causas).

O comportamento segue-se à inversão da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que, para travar a inflação recorde, começou a subir abruptamente a taxa de juro diretora, o que, por consequência, agrava os juros nos novos créditos e penaliza também a economia (o que afeta a procura). Na zona euro, a taxa de variação anual dos empréstimos a empresas não financeiras sofreu um abrandamento, descendo de 6,1% para 5,7%.

Mas em Portugal houve mesmo queda. Segundo o Banco de Portugal, “a redução dos empréstimos foi mais expressiva para as grandes empresas”. Só nas microempresas, em que os volumes contratados são tendencialmente mais baixos, é que houve um comportamento positivo da taxa.

Para a descida do volume de empréstimos contam sobretudo “os setores da eletricidade, gás e água, do alojamento e restauração, dos transportes e armazenagem e das indústrias transformadoras”.

Crédito à habitação abranda

Não é só nas empresas que se verifica o impacto do novo ambiente de taxas de juro. Pelo sétimo mês consecutivo houve um abrandamento na concessão dos empréstimos à habitação: “a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 2,5% em fevereiro de 2023”. Na zona euro, a taxa desceu de 5,3%, em julho, para 3,7%, em fevereiro.

A subida dos juros para conseguir obter um novo crédito acaba por abafar o total da carteira de créditos, que também desliza à medida que há amortizações (e este ano há um incentivo para este abate a empréstimos em Portugal, já que o Governo eliminou a comissão bancária cobrada para as amortizações). Uma subida de juros que Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), manteve na semana mesmo apesar dos problemas que se têm vivido na banca americana e no Credit Suisse (agora com alastramento para Deutsche Bank).

Ainda numa nota da equipa de análise de mercado (research) de domingo, o Goldman Sachs escrevia que “o stress bancário deverá ter influência na perspetiva sobre a zona euro por via da redução do crédito bancário”.