Banco First Citizens compra depósitos e empréstimos do falido SVB

O First Citizens Bank fechou um acordo para adquirir todos os depósitos e empréstimos do falido Silicon Valley Bank (SVB) e deu à Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) direitos de valorização de ações no valor de até 500 milhões de dólares, segundo comunicado da FDIC.

"A FDIC assinou um acordo para a compra de todos os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bridge Bank pelo First Citizens Bank", lê-se na nota divulgada antes da abertura dos mercados na Europa.

Nesta segunda-feira, segundo a agência “Reuters”, 17 agências que pertenciam ao SVB vão agora abrir como agências First Citizen. O First Citizen adquire cerca de 72 mil milhões de dólares em ativos do SVB com um desconto de 16,5 mil milhões.

Com este acordo os depositantes do SVB tornam-se automaticamente depositantes do First Citizens Bank. Todos os depósitos assumidos pelo First Citizens Bank "continuarão a ser segurados pelo FDIC até o limite do seguro". Os clientes devem agora continuar a trabalhar com a agência atual, até serem contactados com mais informações.

Este acordo entre a instituição financeira e o fundo de garantia inclui cláusulas de “divisão de perdas” em empréstimos comerciais adquiridos do antigo SVB. Ou seja, as duas instituições irão compartilhar perdas e possíveis recuperações de empréstimos cobertos pelo acordo. Com isso, o fundo de garantia pretende “maximizar a recuperação de ativos mantendo-os no setor privado” e espera que a operação "minimize as interrupções nos clientes de empréstimos".

A First Citizens, com sede na Carolina do Norte, disse que não comprou outros ativos ou dívidas do SVB.

A Europa prepara-se agora para uma nova semana nos mercados depois de na sexta-feira ter visto o setor da banca a derrapar em bolsa, com a desvalorização do Deutsche Bank. Na Ásia e Austrália, segundo a “Reuters”, as ações dos bancos estavam estáveis, mas caíam em Hong Kong.