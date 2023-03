Apesar do pânico, o Deutsche Bank não é o Credit Suisse (aqui estão três razões e também os riscos)

Com o Credit Suisse morto e enterrado, o foco está agora no Deutsche Bank, o 8.º maior banco europeu em ativos sob gestão, com 1,32 biliões de euros, o maior da Alemanha, de acordo com a S&P Global Market Intelligence. Tem em comum com a vetusta instituição suíça um legado de escândalos financeiros e de reputação.

Mais uma vez os supervisores dizem que o banco está numa situação sólida e os analistas concordam que a reação dos mercados da passada sexta-feira ao encarecimento do custo de seguro de dívida (credit default swaps, ou CDS) do banco não tem base factual. O Deutsche Bank chegou a perder mais de 13% da sua capitalização bolsista a meio da sessão, até terminar o dia com um recuo de apenas 8,53%.