BCE garante que sector bancário está 'sólido', mas Deutsche Bank e mais seis bancos da zona euro afundam-se nas bolsas

As bolsas voltaram ao vermelho no fecho da semana, apesar da moderação, esta semana, na subida dos juros - apenas 25 pontos-base - por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed) e dos bancos centrais do Reino Unido e da Noruega.

Na sexta-feira, à escala mundial, os mercados de ações recuaram 0,2% e a região mais castigada foi a zona euro, com o índice MSCI respetivo a perder 2.9%. Uma nova onda de desconfiança sobre a banca europeia abateu-se na sexta-feira. Sete bancos importantes perderam mais de 5% na sessão de fecho da semana. As maiores quedas registaram-se no Nordea Bank finlandês, com um recuo de quase 10%, no Deutsche Bank alemão com perdas de 8,5% e no Raiffeisen Bank austríaco com uma quebra de 8%. Em Lisboa, o BCP, o único banco integrante do índice português PSI (atualmente com 16 cotadas), registou uma perda de 2,9%.