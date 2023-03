Moody's revê em baixa classificação do Signature e coloca seis bancos em análise

A agência de notação financeira Moody's reviu em baixa o rating de dívida do Signature Bank - que colapsou no domingo - e colocou outros seis bancos em análise para uma possível revisão também em baixa, escreve a agência de notícias “Reuters”.

A Moody's, que classificou a dívida do Signature Bank em 'C' (o nível mais baixo), disse que também já não vai fazer novas classificações do banco falido.

Quanto aos bancos colocados em análise, estes são o First Republic Bank, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp e Intrust Financial Corporation.

A revisão em baixa do Signature Bank segue-se ao colapso do banco no domingo, quando as autoridades norte-americanas decidiram encerrá-lo para evitar “risco sistémico” devido ao fecho, na sexta-feira, do Silicon Valley Bank.