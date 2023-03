Ida do Governo para a sede da CGD deixa desocupados imóveis avaliados em €600 milhões

A concentração de parte dos ministérios na atual sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa, vai libertar imóveis avaliados em 600 milhões de euros, revelou esta quinta-feira o Governo no comunicado emitido após a reunião do Conselho de Ministros.

“Os imóveis públicos que serão desocupados – avaliados em cerca de 600 milhões de euros – poderão ser objeto de rentabilização, visando contribuir para o objetivo de reforço da oferta habitacional”, indica o documento.

Ao colocar os ministérios no edifício, para onde já começaram a ser transferidos alguns serviços do Estado mas onde a CGD continua a ter a sua sede, o Governo estima poupar 800 mil euros por ano em rendas que atualmente são pagas aos privados para a ocupação de alguns edifícios.

Além disso, as poupanças serão ainda de 5 milhões anuais “em encargos com a gestão de serviços como segurança, manutenção, limpeza, jardinagem, fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água”.

“A concentração de serviços e gabinetes num único espaço físico potencia sinergias, estimula a criação de redes de comunicação mais próximas, sedimenta o trabalho colaborativo e permite ganhos de eficiência na gestão dos imóveis utilizados pelo Estado”, justifica o comunicado, concretizando-se aquilo que já fora anunciado pelo Governo de António Costa.

Não é revelada, porém, a despesa “necessária à concretização das obras de beneficiação e adaptação do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos”, apenas é dito que ela foi autorizada.

Já a CGD procura neste momento um espaço para vir a ocupar, já que pretende sair, até 2026, daquele imóvel, como assumiu o seu presidente, Paulo Macedo, recentemente.

O imóvel pertence desde 2010 ao fundo de pensões da CGD mas, com a sua extinção, voltou a ser propriedade do banco público. A Caixa vai, entretanto, entregá-lo sob a forma de dividendo ao Estado, a juntar aos 352 milhões em dinheiro que prevê pagar pelos lucros do ano passado, que superaram os 800 milhões de euros.

Não foi ainda revelado qual o valor do edifício nesta altura, nem qual a renda que o banco vai ficar a pagar ao Estado agora que este mudará de mãos.