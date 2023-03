“Não vos posso apresentar resultados fantásticos”: as justificações, as promessas e o pedido da presidente do Banco de Fomento

O nome não foi mencionado, mas houve críticas à constituição do Banco Português de Fomento - BPF (pelo antigo ministro Pedro Siza Vieira). O nome não foi mencionado, mas houve farpas à forma como foram os primeiros momentos da vida do BPF (quando era dirigido por Beatriz Freitas). Houve avisos para se baixarem as expetativas face ao que, por agora, pode dar o BPF. Mas houve promessas de que daqui a um ano tudo possa ser diferente no BPF; aliás, houve, aqui, um convite para uma parceria dirigido à Caixa Geral de Depósitos. Houve, também, um pedido. “O meu apelo aqui é não estarem só à minha espera”. Este é o resumo da intervenção de Celeste Hagatong, a presidente do conselho de administração do Banco Português de Fomento (BPF), numa conferência organizada pela CGD, na Culturgest, em Lisboa, esta sexta-feira, 3 de março. Um evento que contou com a presença do Governo, pela ministra responsável pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Mariana Vieira da Silva, e por Pedro Dominguinhos, o responsável pela Comissão de Acompanhamento do PRR e que muitas críticas deixou ao BPF na avaliação que fez recentemente.

Foi, aliás, em resposta a muitas dessas censuras feitas por essa comissão que Celeste Hagatong falou na sua intervenção, dizendo que o BPF não tem, por exemplo, “a capilaridade da banca comercial” para conseguir chegar a todos os potenciais clientes, as empresas. “Nunca vi incentivos na minha vida em que a banca não tenha um papel fundamental. Pedia muito que a Caixa Geral de Depósitos pudesse ser o nosso parceiro principal na distribuição de produtos”, deixou a antiga administradora do Banco BPI e ex-presidente da seguradora de seguros de crédito Cosec. Daí que tenha dito que não podem só esperar pelo BPF, também outras entidades financeiras, neste caso a CGD, deveriam participar no apoio à distribuição dos produtos: “faço um apelo enorme”, deixou. “Chegar ao fim do ano como um banco” De resto, Celeste Hagatong gastou algum tempo da sua intervenção a justificar por que é que o BPF é ainda um centro de críticas por falta de ação. Falou na sua constituição, no fim de 2020, era Pedro Siza Vieira o ministro da Economia, vindo de três entidades públicas, “nenhuma delas bancárias”, sem tempo para maturação, porque foi logo preciso começar a trabalhar. E um trabalho que era aplicar as linhas de crédito covid e a aplicação do PRR: “e não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo”. Depois, a antiga administradora que fez carreira no BPI lembrou que a nova administração só está em funções desde novembro, e que só em janeiro foi complementada com novos nomes. “Devem calcular que não vos posso apresentar resultados fantásticos”, disse. Aliás, só com o reforço da comissão executiva é que o banco pôde começar a trabalhar na integração dos seguros de crédito com garantia do Estado que até agora eram comercializados pela Cosec; só que como Celeste Hagatong e Ana Carvalho, a presidente executiva, vieram dessa sociedade, não podiam tomar decisões por conflitos de interesse.

Daí que Hagatong tenha pedido para se baixar as expetativas face ao que se pede ao banco: “gostava que daqui a um ano estejam mais elevadas”. Há metas definidas, e um dos objetivos para 2023 foi assumido: “chegar ao fim do ano como um banco”. “Para termos um banco, precisamos de ter áreas de compliance, auditoria, de risco, todas devidamente estruturadas e a funcionar como existem na CGD, no BCP, em qualquer instituição financeira na praça”, disse – essa ausência de estrutura já foi alvo de censura por parte da própria comissão de auditoria interna do BPF. Há muito por fazer – mas não há assim tanto dinheiro mobilizável como pretendia, já que Celeste Hagatong disse que o capital social de 505 milhões de euros, que até resultou de um reforço no ano passado, “não é muito grande”. Aposta na literacia Uma das coisas a fazer é, também em resposta a críticas já feitas, promover a literacia financeira. “Aquilo que acho que faltou desde o início são campanhas de lançamento destes produtos. Não são produtos habituais, são muito mais específicos”, disse a gestora, pelo que é preciso “colmatar alguma literacia financeira”. “Isso não foi feito. Um dos nossos objetivos vai ser começarmos campanhas de literacia financeira junto das empresas, para que se sintam mais habilitadas”, continuou.