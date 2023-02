BCE vai mesmo voltar a subir juros, apesar de ver abrandamento dos riscos

As famílias e as empresas vão mesmo sentir um novo aumento do custo dos empréstimos bancários. Christine Lagarde reiterou que na reunião de março vai mesmo haver uma subida da taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) para 3%, depois de ter aumentado de 2% para 2,5% no início do mês, o que tem impacto nos créditos com taxa variável, como a esmagadora maioria dos créditos à habitação em Portugal. A postura é mantida, apesar de os riscos que a autoridade monetária vê serem agora ligeiramente menos agressivos do que no início do mês. E continuam os recados de Frankfurt para os governos.

