Santander lucra 607 milhões de euros em Portugal, o melhor resultado de sempre

O Santander em Portugal obteve, em 2022, os maiores lucros da sua história. O resultado líquido fixou-se em 606,7 milhões de euros, o que corresponde a mais do dobro do resultado do ano anterior, segundo os números que foram apresentados esta quinta-feira, 2 de fevereiro, pela administração do banco.

“Os resultados são muito bons, um grande orgulho”, disse Pedro Castro Almeida na apresentação de contas anuais, que teve lugar na sede do banco, em Lisboa. Estas contas foram ajudadas pela mais-valia da venda de um negócio de acquiring (uma tipologia de atividade na área dos pagamentos), que o Santander em Portugal vendeu a uma empresa do grupo.

A nível recorrente, o resultado líquido foi de 568,5 milhões de euros. Ou seja, mesmo excluindo a mais-valia, também ele um valor nunca antes alcançado pela instituição.

A unidade em Portugal segue aquilo que ocorreu no grupo, em que a casa-mãe, a nível consolidado, alcançou também um lucro recorde de 9,6 mil milhões de euros.

Dividendos serão elevados

Com resultados recorde, também a parcela que será entregue ao acionista espanhol em dividendos deverá ser generosa. “Os bancos estiveram impedidos de pagar dividendos por parte das autoridades europeias. É normal que, passado o período de proibição e entrando no período de estabilização de economia, todo o dinheiro acumulado e que não foi, na devida altura, entregue aos acionistas e não rentabilizou o capital, é normal que seja devolvido”, assumiu o administrador com o pelouro financeiro, Manuel Preto.

O valor só será divulgado em maio, mas Manuel Preto sublinhou que o banco continua “a ter excesso de capital”, e que será nesse contexto que será tomada a decisão.

Os rácios de capital do Santander desceram em 2021, com o pagamento dos referidos dividendos atrasados, mas ainda estão em níveis elevados e com margem para distribuição dos resultados de 2022. O rácio mais exigente, o CET1, deslizou de 25,1% para 16,5%, mas ainda acima do mínimo exigido, que está nos 8,3%.

"Não temos falhado"

Numa longa intervenção inicial, Castro Almeida sublinhou que “é bom ter resultados”. “É bom ter lucros e estar cá para os momentos difíceis que se aproximam”, continuou.

Questionado sobre se os resultados são excessivos, Castro Almeida respondeu que o país tende “a demonizar ou quem ganha bom ordenado, ou quem tem lucros”. “Ter lucro é bom para a economia, para quem trabalha nessas empresas e para a sociedade”, adiantou, não deixando de apontar o dedo a uma “carga fiscal na casa dos 50%”.

“O Santander tem um contrato de prestação de serviços com Portugal. Não temos falhado, temos vindo a crescer. Quando há sol, estão cá muitos. Tivemos três períodos de chuva e estávamos completamente sozinhos a ajudar; este é o nosso compromisso para os tempos de incerteza que aí vêm”, ressalvou o CEO.

Tendo em conta essa presença na economia portuguesa, Castro Almeida quis responder à frase de Paulo Macedo no Parlamento sobre a aquisição de bancos a preços baixos pelo Santander (referindo-se ao Banif e Popular). “Tenho uma ótima opinião do Dr. Paulo Macedo, a Caixa teve bons gestores, mas tem de se olhar para o histórico da instituição e desde 2009 a Caixa já fez três aumentos de capital. Já precisou de mais de 6 mil milhões de euros de ajuda dos contribuintes. O Santander nunca precisou de ajuda”, declarou.

"Em 2015 não havia nenhum banco em Portugal capaz de pagar 150 milhões de euros pelo Banif e colocar 1,4 mil milhões de euros de liquidez na segunda-feira seguinte à venda. Santos da casa não fazem milagres. Nos tempos de sol a praia está cheia, nos tempos difíceis, é bom ver quem aparece", frisou.

tiago miranda

Imparidades justificam lucro

Para a obtenção dos resultados, o Santander contou com a rubrica de provisões e imparidades, que no ano passado tinha causado um rombo de 300 milhões (também devido aos custos com o despedimento coletivo), que agora não aconteceu, já que até houve reversão e um contributo positivo de 12 milhões.

Apesar do contexto macroeconómico e com subida de juros (que está a assustar as famílias com o agravamento das prestações), o banco olhou para a situação de pleno emprego: “este fator contribuiu para que, apesar do complexo contexto económico, não se observasse um impacto percetível sobre a qualidade da carteira de crédito, com o rácio de NPE [ativos não produtivos] a situar-se em 2%, no final do ano, uma redução de 0,3 pontos percentuais face ao nível observado no final de 2021”, diz o comunicado de resultados.

De resto, o produto bancário cresceu 2% para 1,3 mil milhões de euros, ajudado pela margem financeira, que aumentou 7% devido à subida dos juros nos créditos à habitação. As comissões líquidas também avançaram 10%.

Menos 161 trabalhadores

Por outra via, os custos deslizaram 8% para 486 milhões de euros, sendo que neste ponto contou também a descida de despesas com pessoal. Ao longo de 2022, o Santander perdeu 161 trabalhadores, totalizando um quadro de 4644 funcionários, dispersos por 339 agências (menos 9).

Em relação aos trabalhadores, Castro Almeida justificou a decisão de avançar antecipadamente com o aumento salarial de 4% já em janeiro, mesmo apesar de não haver ainda acordo com os sindicatos à luz do acordo coletivo de trabalho.

“Não seria simpático estar aqui a negociar com a comunicação social. Vamos continuar com conversas, é sempre bom entrar nas negociações com patamar elevado”, continuou.

De qualquer forma, os custos com massa salarial registam uma subida de 7%, com promoções por mérito, ou aumento dos salários mínimos para 1400 euros.



Notícia atualizada às 10h40 com mais informações