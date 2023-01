Abanca diz ter apetite para crescer em Portugal mas não tem nenhuma aquisição em cima da mesa

O banco espanhol Abanca registou um lucro de 217 milhões de euros no final de 2022, o que correspondeu a mais 40,7% em termos recorrentes face ao ano anterior. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Juan Carlos Escotet, presidente não executivo do banco, que tem uma operação em Portugal e se posicionou para adquirir o Eurobic, esclareceu que o Abanca não tem para já nenhuma operação para anunciar. “No horizonte de curto prazo, não temos nenhuma aquisição em cima da mesa em Portugal. É um mercado estratégico e temos apetite em crescer, mas não temos nenhuma operação em carteira”, declarou.

É desta forma que o presidente não executivo do Abanca afasta do cenário a compra do Eurobic.

Sobre Portugal o Abanca apenas diz que “é o segundo maior mercado do banco, apresentou um desempenho semelhante em termos de crédito, com um aumento de 97,1% em crédito à habitação e de 12,9% em empréstimos a empresas”.

Juan Carlos Escotet afirma ainda, depois de questionado sobre a operação em Portugal, que “a macroeconomia portuguesa vai bem e em Portugal o negócio hipotecário está em linha com o objetivo estratégico”, esperando em 2023 bons resultados.

Em Espanha, como em Portugal, “a concessão de crédito às famílias e às empresas é uma das prioridades no âmbito da política comercial do banco, como demonstrado pelo aumento dos empréstimos”.

Os números dados dão nota de que nas contas consolidadas do Abanca em 2022 se verificou um crescimento de 0,8% em crédito à habitação, 11,7% em crédito ao consumo e 17,5% em empréstimos às PME (pequenas e médias empresas) e aos trabalhadores independentes.

Para os resultados alcançados contribuiu “o bom desempenho do negócio e o controlo do custo de crédito”, sublinhando o Abanca “a elevada qualidade dos resultados obtidos, sendo que 94% provêm do negócio bancário com clientes”, uma proporção que em 2021 era de 89%.

Na apresentação de resultados o Abanca destaca ainda o acordo de aquisição do Targobank Espanha com o Crédit Mutuel, em 2022, referindo tratar-se “de um passo em frente importante na expansão geográfica do banco, especialmente em Madrid e no arco mediterrâneo”. Referindo ainda que “a operação do Targobank irá fortalecer a sua presença nacional, vai reforçar o seu posicionamento em linhas de negócio estratégicas, vai permitir ganhar eficiência e aumentar a recorrência e qualidade dos resultados”.

E, anunciou que a sua conclusão “está prevista para o segundo semestre deste ano” e que “com esta aquisição o volume de negócios do banco supera os 111.000 milhões de euros”.

O bom comportamento da margem financeira, que cresceu 14,2%, e o aumento em 9,4% da prestação de serviços, diz o banco, contribuíram positivamente para os resultados alcançados. O Abanca realçou também a importância do “aumento das vendas de seguros e a contribuição dos serviços de cobrança e pagamento”.

Em comunicado o Abanca sublinha que “continuará a avançar com o seu Plano Estratégico, com o objetivo de aumentar a sua relevância no mercado bancário ibérico, mantendo a boa qualidade dos seus ativos, alcançando um retorno sustentável de mais de 12% e mantendo uma capitalização sólida de cerca de 13% CET1”. A rendibilidade atingida “ultrapassou os objetivos estimados para 2024”, aponta ainda o banco espanhol.