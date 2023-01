Banca fica com praticamente tudo nas liquidações do BES e Banif, os restantes 8 mil não recebem nada

O Fundo de Resolução vai “comer” praticamente tudo o que sobrar da liquidação do Banco Espírito Santo (BES), depois da última decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou o seu direito de ser ressarcido em primeiro lugar pelas verbas que injetou no Novo Banco. Também é o Fundo de Resolução que deverá ficar com praticamente tudo o que sobrar na liquidação do Banif, pelos dinheiros que injetou na sua resolução.

