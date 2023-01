Goldman Sachs quer desinvestir em ativos alternativos depois de queda dos resultados

O Goldman Sachs vai reduzir o montante em carteira em investimentos alternativos, como fundos de capital privado ou imobiliário, para limitar o impacto negativo do desempenho destes ativos nos resultados do banco de investimento, segundo noticiou a Reuters esta segunda-feira, 23 de janeiro.



O montante de ativos alternativos em carteira ronda atualmente os 59 mil milhões de dólares (cerca de 54 mil milhões de euros ao câmbio atual), face a 68 mil milhões de dólares (63 mil milhões de euros) há um ano.



De acordo com Julian Salisbury, diretor de investimentos em gestão de ativos e de fortunas do banco, o plano do banco norte-americano é de desinvestir nos próximos anos neste tipo de ativos, considerados alternativos face às tradicionais ações e obrigações.



Mais detalhes sobre o plano serão dados no dia 28 de janeiro, dia do investidor do Goldman Sachs, disse o gestor à agência noticiosa.



Esta é a reação do banco de investimento aos resultados do ano passado, com o lucro do Goldman Sachs a cair quase 50%, com o ramo de gestão de ativos a registar uma queda de 39% nas receitas. Resultados justificados pelo “contexto económico desafiante” de 2022, de aumento acelerado das taxas de juro, reconfiguração geopolítica global, e inflação acelerada.



O banco já anunciou, entretanto, despedimentos na ordem dos 3200 trabalhadores, segundo a Reuters, a maior reestruturação desde a grande crise financeira de 2008.