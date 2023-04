Pensão de reforma média aumenta 20 euros em julho

António Costa respondeu esta segunda-feira, por três vias, a quem o vem acusando de estar a preparar-se para cortar o valor das pensões em 2024: garantiu o descongelamento das regras de atualização e a reposição integral dos valor base das pensões; antecipou o seu efeito para julho de 2023 (em vez de esperar por janeiro de 2024); e assegurou que no próximo ano as pensões voltarão a ser atualizadas pelas regras normais, ou seja, em função da inflação e do crescimento económico.

No meio da luta política, a grande generalidade dos pensionistas sai a ganhar. Em julho, um reformado com uma pensão média (em torno dos 550 euros no final de 2022), receberá agora mais 20 euros por mês. Quem tem uma pensão a rondar os limites máximos, poderá receber mais 200 euros mensais. Deixamos-lhe dez perguntas e respostas (e algumas simulações), para perceber o que deverá estar em causa.