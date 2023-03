Governo vai repor aumentos das pensões em 2024? “Tenho confiança”, “creio que é possível”, diz Vieira da Silva

Em 2023 a esmagadora maioria dos pensionistas não perdeu poder de compra, devido à conjugação do “suplemento extraordinário” com aumentos até 4,8%, mas em 2024, se nada for feito, ficarão com uma reforma inferior àquela a que teriam direito em circunstâncias normais. Irá o Governo repor o valor base das pensões para o ano? A resposta à pergunta tem estado suspensa, à espera que o Governo faça contas e anuncie as suas intenções, mas José António Vieira da Silva, antigo ministro do PS, “tem confiança” que aconteça. “Na minha opinião penso que é possível”, afirmou esta quarta-feira, na Edição da Noite da SIC Notícias.