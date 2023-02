A Caixa Geral de Depósitos (CGD) negociou com o Governo a transferência das responsabilidades do seu fundo de pensões para a Caixa Geral de Aposentações (CGA). Com este passo, elimina-se um intermediário no negócio que se perspetiva entre o banco público e o Governo para a venda do edifício-sede, em Lisboa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler