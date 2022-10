Como o apoio nas pensões pôs em cheque o mínimo de existência

O suplemento de meia pensão, que integra as medidas anti-inflação do Executivo, deu visibilidade às atuais distorções no mecanismo do mínimo de existência (ME). O problema está ao nível dos rendimentos próximos do salário mínimo nacional (SMN), em que ligeiros aumentos do valor bruto anual acabam por ser ‘comidos’ pela fatura do IRS.

