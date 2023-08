Há marcas de carros de luxo a triplicar e quadruplicar as vendas em Portugal

Os carros de luxo continuam com vendas em alta em Portugal, mas a sorte de cada marca é discordante. Nos primeiros sete meses do ano, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), houve marcas de luxo que duplicaram, triplicaram, e até quadruplicaram as vendas em território nacional. Outras apresentaram crescimentos mais modestos, mas substanciais. E outras - poucas - registaram quedas de janeiro a julho, como a Jaguar, a Bentley, e a Maserati.

Mas a tendência geral, à parte as excepções que confirmam a regra, é de uma subida das vendas e que acompanha a sentida nos mercados internacionais.