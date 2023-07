Sete fabricantes de automóveis unem-se para criar uma rede de carregamento de alta potência na América do Norte

O mesmo documento refere que os novos postos de carregamento estarão acessíveis a todos os veículos elétricos de qualquer fabricante de automóveis que utilizem o Combined Charging System (CCS) ou o North American Charging Standard (NACS) e deverão cumprir os requisitos do programa da U.S. National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI).

Sete dos principais fabricantes de automóveis do mundo - BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV - estão a criar uma joint venture para acelerar a transição para os veículos elétricos na América do Norte, tornando o carregamento deste tipo de automóveis mais conveniente, acessível e fiável.

Primeiros postos de carregamento abertos em 2024

“A joint venture tem por objetivo tornar-se a principal rede de postos de carregamento fiáveis de alta potência na América do Norte. Prevê-se que as primeiras estações sejam abertas nos Estados Unidos no verão de 2024 e no Canadá numa fase posterior. Cada local será equipado com vários carregadores de corrente contínua de alta potência, facilitando as viagens de longa distância para os clientes”, refere ainda o comunicado.

Em conformidade com as estratégias de sustentabilidade dos sete fabricantes de automóveis, a aliança tenciona alimentar a rede de carregamento exclusivamente com energias renováveis.

As estações ficarão situadas em locais “convenientes, oferecendo cobertura sempre que possível e comodidades como casas de banho, serviços de alimentação e operações de venda a retalho nas proximidades ou dentro do mesmo complexo”, referem os responsáveis da Stellantis envolvidos no projeto.