Venda de carros aumenta 25,1% em abril, Peugeot mantém liderança do mercado

A venda de automóveis em Portugal cresceu 25,1% em abril, face ao mesmo mês de 2022, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), com 18.275 unidades comercializadas, sendo que a francesa Peugeot mantém a liderança.

Ao longo dos primeiros quatro meses deste ano, 47% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos – responsáveis por 31,7%.

A marca que lidera as vendas em Portugal é a Peugeot, com 1556 carros comercializados em abril. Segue-se a Renault (com 1369) e a Volkswagen (com 1466).

Também no acumulado dos primeiros quatro meses do ano a Peugeot assume a liderança, com um total de 7666 unidades vendidas.