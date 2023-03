Depois da Alemanha, também a Itália se revela contra o fim dos carros poluentes na Europa

Três dias depois de a Alemanha ter dito que não irá apoiar a venda de carros novos equipados com motores a combustão (a gasolina e a gasóleo) a partir de 2035 – como tinha sido definido por Bruxelas – é agora a vez de a Itália também se opor.

De acordo com o Financial Times (FT), as regras deveriam ser aprovadas na próxima semana mas, “numa reviravolta”, os governos alemão e italiano “frustraram o processo”, o que, segundo o mesmo jornal, deverá resultar no adiamento indefinido da votação de Bruxelas na próxima sexta-feira. “Os dois países querem isenções à proibição em todo o tipo de carros que possam funcionar com recurso a combustíveis sintéticos, praticamente neutros em carbono”.