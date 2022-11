Indústria automóvel à beira de um ataque de nervos com a chegada da norma Euro 7, que defende um ambiente mais limpo

O cerco está começa a apertar-se para os carros com motor a combustão. Depois da aprovação, em junho deste ano, pelo Conselho Europeu do Ambiente, da proibição da venda de carros novos [a combustão ou híbridos] a partir de 2035, surge agora a norma Euro 7, publicada esta quinta-feira pela Comissão Europeia, que na prática vem impor ainda mais exigências em matéria de emissões poluentes pelos novos carros produzidos no espaço europeu, já daqui a três anos. Bom para o ambiente, punitivo para a indústria, que se vê obrigada a fazer investimentos em massa no processo produtivo dos motores dos seus carros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler