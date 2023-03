Vendas de carros elétricos aumentam 143% em fevereiro (saiba quais foram as marcas preferidas pelos portugueses)

De janeiro a fevereiro de 2023 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros elétricos ou híbridos totalizaram 13.433 unidades, ou seja, uma variação positiva de 59,3% relativamente a período homólogo do ano passado.

Se somarmos os veículos 100% elétricos, com os híbridos puros e com os híbridos plug-in (que recarregam com ligação à corrente elétrica), o número de unidades vendidas em fevereiro foi de 7.163 – uma variação homóloga de 60%.

Em fevereiro foram vendidos no mercado nacional 2.592 carros elétricos, um aumento de 143,4% face ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com a ACAP, as marcas de carros 100% elétricos mais vendidas em Portugal foram a Tesla (com 877 unidades colocadas no mercado), a BMW (267), a Volkswagen (205), a Mercedes (246) e a Citroën (com 131 carros comercializados).

No conjunto dos dois primeiros meses do ano é também a norte-americana Testa que lidera, com 1.107 carros vendidos em Portugal.