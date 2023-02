Exportações de cortiça tiveram em 2022 o melhor ano de sempre

A indústria vinícola continua a representar a quase totalidade das exportações deste setor, que é líder mundial. 2022 foi o melhor ano de sempre. As exportações atingiram os 1,2 milhões de euros. No topo estão as vendas de rolhas de cortiça.

“É um produto de altíssimo valor acrescentado que temos no setor, pesam cerca de 73% do que exportamos, cresceram até um pouco acima da média do setor, atingindo um número recorde próximo dos 900 milhões de euros. (…) transporta com ele muito valor, tendo hoje a cortiça uma preferência de sete em cada dez garrafas no mundo do vinho e dos espumantes”, destaca João Rui Ferreira, secretário-geral da Associação Portuguesa da Cortiça.

Os maiores importadores de rolhas são a França e os Estados Unidos. No caso do mercado francês, o aumento foi de 9%.

Mas o setor não se esgota na produção de rolhas. A indústria tem apostado na inovação e está presente em diversos produtos.

O setor corticeiro já superou o desempenho pré-pandemia. A estratégia para os próximos tempos passa, sobretudo, por uma forte aposta num crescimento suportado no valor e na sustentabilidade.